لحوم فاسدة وسجائر مغشوشة.. ضبط 1288 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 1288 قضية تموينية متنوعة، أبرزها:

ضبط «3٫5 طن لحوم مجمدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الإسكندرية.

لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط «3٫2 طن لحوم مجمدة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية» بمحافظة الجيزة.

ضبط «2٫5 طن دواجن مذبوحة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «مالك مجزر لذبح الدواجن » بمحافظة الجيزة.

أطنان لانشون فاسدة

ضبط «2٫7 طن لانشون» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة،بحوزة «مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية» بمحافظة المنوفية.

ضبط «630٫9 طن دقيق بلدى » تم تعبئتها، بها نقص في الأوزان بمقدار 222 جرام في الشيكارة الواحدة زنة 50 كيلو جرام، 70 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات مصابه حشريًا وتشكل خطرًا على الصحة العامة، 20 طن أقماح محلية تم تجميعها وعدم إثباتها في الدفاتر للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مطحن قطاع خاص» بمحافظة بنى سويف.

ضبط «217 طن أقماح محلية» تم تجميعها وبيعها في السوق السوداء، قدرت بـ 969122 جنيها، وحيازته 10 أطنان أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية لاحتوائها على حشرات مصابه حشريًا وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة «المدير المسئول عن مطحن قطاع أعمل خاص» بمحافظة بنى سويف.

تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة

ضبط «مالك مخبز بلدى»، بمحافظة المنوفية، لقيامه بالتصرف في «4٫35 طن دقيق بلدى» وبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط «مالك محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية»، بمحافظة البحيرة لقيامه بتجميع السلع التموينية وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، قدرت بقيمة مالية 54.918 جنيها.

ضبط «88000 عبوة مواد غذائية» غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة «المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص» بمحافظة الغربية.

ضبط «619 قرص أدوية مخدرة» بدون بيانات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور صرفها بدون تذكرة طبية، 17000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأعصاب - الصرع خاصة بالمستشفيات الحكومية والتأمين الصحى ومحظور تداولها بالأسواق، 1700 قطعة مستلزمات طبية كمامة - جوانتى بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الصحية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مخزن تابع لصيدلية بدون ترخيص» بمحافظة القاهرة.

سجائر مغشوشة

ضبط «97050 عبوة سجائر مختلفة الأنواع» مغشوشة ومقلدة ومهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر، 51159 قطعة غلاف عبوات سجائر ـ 909 بندرول الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة مقلد ومغشوش - شريط لاصق - سولفان مستلزمات إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة «المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وتقليد الأدخنة بدون ترخيص» بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.