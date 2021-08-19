هوندا: عودة تصنيع السيارة «إنتغرا» في 2022

أعلنت شركة أكورا الجناح الفخم في شركة هوندا العالمية لتصنيع السيارات عن عودة سيارة «إنتغرا»، حيث تم إطلاق أكورا «إنتغرا»، أول مرة فى 27 مارس 1986، لتنضم مجددًا إلى حافظة منتجات العلامة التجارية ذات الأداء العالي كمتقدم جديد مدمج في العام المقبل.

وقال جون إيكيدا، نائب الرئيس ومسؤول العلامة التجارية أكورا: «يسعدني أن أقول إن إنتغرا ستعود إلى تشكيلة أكورا بنفس روح المتعة في القيادة والجينات الأصلية للأصل، ما يفي بالتزامنا بالأداء المصنوع بدقة من جميع النواحي من التصميم والأداء وتجربة القيادة الشاملة».

وستتوفر المزيد من التفاصيل حول أكورا إنتغرا الجديدة مع اقتراب موعد طرحها في عام 2022.

يذكر أن شركة هوندا أعلنت إطلاق نسخة محدودة «أكورا NSX Type S»، بقوة 600 حصان، حيث يرفع محرك NSX Type S 2022 بقوة 600 حصان الأداء بالفعل للسيارة الخارقة الكهربائية المتطورة، وفقاً لما نشره موقع الشركة.

ويعد أول ظهور عالمي لسيارة NSX Type S، وهو التعبير النهائي عن التزام العلامة التجارية بالأداء المصنوع بدقة، حيث سيكون كل طراز 2022 Acura NSX، نموذجًا من النوع S.، وسيتم بناء 350 سيارة فقط من السيارات الخارقة ذات التشغيل المحدود للتوزيع العالمي، مع 300 وحدة مخصصة لعملاء الولايات المتحدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها بيع NSX Type S خارج اليابان.

وتعتبر «أكورا»، هي لوحة سيارات رائدة توفر أداءً مصاغًا بدقة التزام بالتصميم المعبّر والأداء العالي والهندسة المبتكرة، وكلها مبنية على أساس الجودة والموثوقية.

وتتميز مجموعة «أكورا»، بخمسة طرازات مميزة سيارات السيدان الرياضية، وسيارات RDX و MDX الرياضية متعددة الاستخدامات، ومتغيرات Type S عالية الأداء ، والسيارة الخارقة الكهربائية NSX.

وتعد جميع طرازات عام 2021 ومركبات أكورا، الأحدث المباعة في أمريكا مصنوعة في الولايات المتحدة، باستخدام أجزاء من مصادر محلية وعالمية.

كما تعد شركة هوندا من إحدي الشركات الكبرى التي تعمل على تصنيع السيارات القوية ذات الأداء العالي، وتنتج الشركة العديد من السيارات سواء كانت السيارات السيدان أو الهاتشباك أو الـ«SUV».