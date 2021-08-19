ننشر الصورة الأولى لحقن علاج ضمور العضلات بمستشفى عين شمس

تواصل مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، تقديم خدماتها العلاجية والتي من بينها حقن عدد من المرضى المصابين بضمور العضلات الشوكي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لعلاج المرضى المصابين بالمرض والتي شاركت الجامعة بها منذ الإعلان عنها الفترة الماضية، حيث وصل عدد من تم حقنهم ضمن المبادرة حتى الآن من خلال مركز جامعة عين شمس لعلاج المصابين بضمور العضلات، إلى 8 أطفال.

وتنشر «الوطن» الصورة الأولى لحقنة علاج ضمور العضلات بمستشفى عين شمس.

جامعة عين شمس: حقن الحالتين رقم 5 و6 من الأطفال المصابين بضمور العضلات

وكانت جامعة عين شمس نجحت أمس، في حقن الطفل رقم 5 ورقم 6، من الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية وعلى نفقة الدولة المصرية، وهما الطفلين مصطفى درويش ويبلغ من العمر عام و4 أشهر من محافظة القاهرة، ومريم محمد سعيد وعمرها عام و9 أشهر من محافظة القاهرة أيضا.

وقالت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير مركز وحدة الأعصاب، والمشرف على عملية الحقن بمستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنه بعد الانتهاء من حقن الطفلين تم وضعهما تحت الملاحظة، حتى تم السماح لهما بالذهاب إلى المنزل.

تكلفة الحقنة الواحدة

وأضافت مدير مركز وحدة الأعصاب، أن تكلفة الحقنة الواحدة تبلغ 2.1 مليون دولار، ويتم منحها على جرعة واحدة، مؤكدة أن التكلفة بالكامل لعملية الحقن تتم على نفقة الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه بعد إنهاء عملية الحقن لأي طفل يم متابعته لحظيا من خلال توقيع الكشف عليه وإجراء التحاليل اللازمة وغيرها.

وتابعت «ناجية»، أن اختيار الأطفال يتم من خلال اللجنة العليا المشكلة لعلاج المرض، بعد الإطلاع على التحاليل الجنينة والفيروسية التي توضح مدى استعداد الطفل لعملية الحقن، مؤكدة أن عمل الفريق الطبي للمستشفى لعلاج أمراض ضمور العضلات يتم تحت إشراف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحوث، والدكتور علي الأنور، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.