صرف 3.8 مليون جنيه لـ3894 عاملا غير منتظم وتعيين 312 شابا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 312 شابا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 3 من ذوي القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 722 شاباً منهم 12 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 608 شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 61 شكوى، تم تسوية 3 شكاوى، وحفظ 9 منها، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية، وما زالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ عاملين «منحة زواج»، و7 منح مولود بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 5 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ3894 عاملاً المسجلين بالمديرية بواقع 3 ملايين و836 ألف جنيه.

التفتيش على 480 منشأة

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضي، إلى أن المديرية فتشت من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 480 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفر عن تحرير 19 محضرا عماليا، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 83 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 119 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 51 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن متابعة 140 منشأة لضمان تطبيقها كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما في مجال التدريب المهني، عقدت المديرية دورة تدريبية لـ9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، والأعمال الكهربائية لـ7 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، و تم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز تدريب شركة الضفائر لـ 10 متدربين بالمديرية، كما تم إجراء المقابلة الشخصية لـ8 متدربين في مركز تدريب شركة الضفائر.