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«نسوهم على الرصيف».. الشرطة تعيد حقيبتين لأصحابهما بداخلهما مبالغ مالية

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الوطن
02:25 م | الخميس 19 أغسطس 2021
أحد أصحاب الحقيبتين أثناء تسليمها له

أحد أصحاب الحقيبتين أثناء تسليمها له

أعادت شرطة النقل والمواصلات، حقيبتين بهما مبالغ مالية لشخصين عقب تركهما سهوًا بمحطتي السادات وغمرة بمترو الأنفاق.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية لكافة البلاغات التي تتطلب تقديم المساعدة للمواطنين.

تلقت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السادات لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بلاغًا بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها مبالغ مالية، تم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالك الحقيبة المشار إليها، الذي حضر وأدلى بأوصافها ومحتوياتها، وأضاف بتركها سهوًا، وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

وفي سياقٍ متصل، تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة غمرة لمترو الأنفاق بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالعثور على حقيبة متروكة برصيف المحطة وبداخلها «عملات محلية وأجنبية».

تم التحفظ على الحقيبة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مالكة الحقيبة المشار إليها، التي حضرت وأدلت بأوصافها ومحتوياتها، وأضافت بتركها سهوًا، وتسلمتها بكامل محتوياتها.

ومن جانبهما، توجها بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول، وفي التواصل معهما لإعادة المفقودات الخاصة بهما.

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