كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021، موضحة أنّ الامتحانات تبدأ اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم مثل امتحانات الدور الأول، كما يتم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم للاستعداد للامتحانات وإعداد اللجان المتخصصة لذلك.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 لجميع الشعب

- يبدأ الجدول بامتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين يوم الأحد 5 سبتمبر.

- يعقد امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم الإثنين 6 سبتمبر لمدة ساعتين.

- يعقد امتحان الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 7 سبتمبر لمدة 3 ساعات.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر لمدة 3 ساعات.

- يعقد امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم الخميس 9 سبتمبر لمدة ساعتين.

- يعقد امتحان الكيمياء والجغرافيا لمدة ثلاثة ساعات يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

- يعقد امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» يوم الأحد 12 سبتمبر.

- يعقد امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الإستاتيكا» يوم الإثنين 13 سبتمبر.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 للمكفوفين:

يعقد يوم السبت الموافق 4 سبتمبر المقبل امتحان اللغة العربية «ورقة أولى».

- يعقد امتحان اللغة العربية «ورقة ثانية» يوم الأحد 5 سبتمبر.

- يعقد امتحان علم النفس وامتحان علم الاجتماع يوم الإثنين 6 سبتمبر.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة أولى» يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى «ورقة ثانية» يوم الأربعاء 8 سبتمبر.

- يعقد امتحان الجغرافيا «ورقة أولى» يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

- يعقد امتحان الجغارفيا «ورقة ثانية» يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

- يعقد امتحان اللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية» وامتحان اللغة الأجنبية الثانية «ورقة ثانية» يوم الأحد 12 سبتمبر.

- يعقد امتحان التاريخ «ورقة أولى» يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر.

- يعقد امتحان التاريخ «ورقة ثانية» يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر.

- يعقد امتحان الفلسفة وامتحان المنطق يوم الأربعاء 15 سبتمبر.

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2021 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

- يعقد امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية يوم السبت الموافق 4 سبتمبر.

- يعقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الإنجليزية يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر.

- يعقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية وامتحان مقاييس الفهم في اللغة العربية يوم الإثنين الموافق 6 سبتمبر.

- يعقد امتحان مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم في الرياضيات التطبيقية يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر.

- يعقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر.

- يعقد امتحان مقاييس المفاهيم في الكيمياء يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

- يعقد امتحان مقاييس المفاهيم في الفيزياء يوم السبت الموافق 11 سبتمبر.

- يعقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الأحياء والجيولوجيا واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الرياضيات يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر.

- يعدق امتحان مقاييس المفاهيم في الأحياء وامتحان مقاييس المفاهيم في الرياضيات البحتة يوم الإثنين الموافق 13 سبتمبر.

- يعقد امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في الكيمياء والفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر.