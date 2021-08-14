جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021.. تشكيل غرف عمليات للمتابعة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021، موضحة أنَّ الامتحانات بدأت اليوم ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير جميع اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمراقبين بإرتداء الكمامة الطبية وعدم خلعها.

وأضافت وزارة التعليم، أنَّ امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 تعقد على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، موضحة أنَه تمّ تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير أعمال الامتحانات ورصد أي معوقات، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بكل التعليمات المنتظمة لسير أعمال الامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021:

- سير امتحان دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام الثلاث سنوات 2021.

- جدول امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات «الدمج».

- جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات نظام الدمج.

- جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاثة إعدادي مهني خاص بطلبة الدمج الدور الثاني.

- جدول سير امتحان دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات 2021.

- جدول امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام السنوات الثلاثة للمهن الصناعية 2021.

- جدول امتحانات الدبلومات الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث والخمس سنوات والتعليم المزدوج نظام الثلاث سنوات للمهن الفندقية الدور الثاني 2021.

- جدول سير امتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث إعداد مهني للدور الثانوي 2021.

- جداول امتحانات الدبلومات الفنية «تجاري- صناعي- فندقي- زراعي» نظام الثلاث والخمس سنوات للدور الثاني 2021.

- جداول دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للدور الثاني 2021.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة في يومها الأول، وتمّ تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكّدة أنَّ الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة.