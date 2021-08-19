ضبط صاحب مكتبة بحوزته 6250 كتابا دراسيا غير مصرح ببيعها في القاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام «إحدى المكتبات - كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة» ببيع الكتب الدراسية الخارجية للمرحلة الابتدائية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط «مدير المكتبة المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة»، وبحوزته «6250 كتابا دراسيا خارجيا دون تصريح من الجهات المختصة»، وبتطوير مناقشته أمكن التوصل إلى قيام إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية بطباعة وتوزيع الكتب الخارجية على مستوى الجمهورية دون تصريح.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة أمكن ضبط شخصين «مالك المطبعة، نجله - مقيمان بمحافظة الغربية»، وبتفتيش المطبعة في حضورهما تم ضبط «26000 نسخة تحت التجهيز والطباعة للكتب التعليمية والمطبوعات الحكومية» وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضافا بقيامهما بطباعة النسخ التعليمية المضبوطة لصالح إحدى «الشركات (غير قانونية) العاملة في مجال الكتب التعليمية الخارجية - كائنة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية»، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشركة وضبط «17000 كتاب دراسي خارجي دون تصريح من الجهات المختصة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.