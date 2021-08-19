حقيقة وفاة عادل إمام: «شائعات»

كشف المنتج عصام إمام حقيقة وفاة عادل إمام، وذلك بعد تداول عدة شائعات خلال الفترة الماضية حول مرض الفنان الكبير ووفاته، حيث أوضح شقيق الزعيم في تصريحات لـ«الوطن» أنه يقضي العطلة الصيفية برفقة أبناءه وأحفاده في الساحل الشمالي.

المنتج عصام إمام عن حقيقة وفاة عادل إمام:«الناس دى بتجيب الكلام دا منين»

وتصدر البحث عن حقيقة وفاة عادل إمام محركات البحث على الإنترنت، وذلك بعد شائعات حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي نفاه تماما شقيقه عصام، مؤكدا أن الزعيم في صحة جيدة وما يتدم تداوله حول ذلك الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، قائلا: «الناس دى بتجيب الكلام دا منين، ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب».

وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة يغيب الفنان عادل إمام عن سباق الدراما الرمضانية الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل «فلانتينو» للمخرج رامي إمام، عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث أوضح شقيقه: أن غيابه بسبب عدم وجود عمل مناسب يعود به إلى شاشة التلفزيون وفي حال استقراره على عمل سيبدأ العمل عليه، خاصة وأن هناك مجموعة كبيرة من الأعمال عرضت عليه خلال الفترة الماضية ولكن لم يوجد من بينهم عمل مناسب.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تطال فيها الشائعات الفنان عادل إمام، حيث عبر المخرج رامي إمام عن غضبه من الشائعات المستمرة حول الحالة الصحية لوالده والسؤال الدائم على سبب غيابه عن الساحة حاليًا، وفقا لما أوضحه في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، قائلا: «الناس طول الوقت فاهمة إن عادل إمام تعبان، وبطمن جمهوره ومحبيه بأن الزعيم الحمدلله تمام وكويس وصحته جيدة، وإن شاء الله السنة الجاية هيكون هناك أعمال فنية جديدة».