بـ«مرتبات مجزية وعمولات».. «الرياضة» تنظم يوما مفتوحا للتوظيف 22 أغسطس

أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر» في مبادرة توظيف مصر، تنظيم يوما توظيفيا بإحدى شركات توزيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية لعدد من الوظائف في بعض التخصصات.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1. مندوب مبيعات «يرافقه سائق».

2. مندوب مبيعات جملة «أحدهم يرافقه سائق والآخر بسيارته الشخصية».

3-. مشرف مخازن «للعمل في أكتوبر».

مكان العمل: القاهرة الكبرى.

الشروط المطلوبة للحصول على الوظائف

- مؤهلات عليا وفوق متوسطة.

- خبرة سنة على الأقل.

- حد أقصى للسن 33 عامًا.

الحقوق والمميزات المشتركة

- يتم تحديد المرتب حسب الخبرة + العمولات.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي وتأمين على الحياة.

- مواصلات لمشرف المخازن.

وأشارت الشركة إلى أنّ من يرغب في الالتحاق بإحدى الوظائف، عليه ملء الاستمارة الإلكترونية من هنــــــــا والذهاب مباشرة في العنوان: فرع المريوطية لشركة أبو داوود، آخر شارع اللبيني، الشارع الخامس بعد أولاد رجب، ناصية الشارع محل قطع غيار السباعي فيلا رقم 7، وذلك يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2 عصرًا.

ومن خلال الضغط على رابط الاستمارة يتم إدخال الاسم والسن ورقم الهاتف المحمول والمنطقة السكنية والمحافظة والمؤهل الدراسي الذي حصلت عليها سواء عالِ أو فوق متوسط أو متوسط أو إذا كنت لا زلت طالبًا.

بعد ذلك اختر الوظيفة التي ترغب بها «مندوب مبيعات، مندوب مبيعات جملة، مشرف مخازن»، ثم اذكر خبراتك وحدد ما إذا كان لديك خبرة سابقة في نفس الوظيفة أم لا، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، وعند الانتهاء اضغط على Submit.

كما يتم تسجيل بياناتك عبر رابط التقديم على موقع توظيف مصر من هنـــــــــــــا، من خلال إدخال اسمك والمسمى الوظيفي للباحث عن العمل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد وإدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الهاتف المحمول، وبعد ذلك قم بالضغط على «تسجيل».