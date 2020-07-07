مستشار الرئيس لشؤون الصحة: كورونا مازال متفشي عالميا والأسرة متاحة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات خلال الفترة المقبلة لتجنب انتشار فيروس كورونا، موجهًا الشكر لجميع المصريين رئيسا وحكومة وشعبا، لاستطاعتهم أن يتكاتفوا ويتعاونوا في سبيل احتواء أزمة كورونا.

وأوضح "تاج الدين"، أن الأدوية متوفرة والأّسرة متاحة، وهناك امتداد استراتيجي للأسرة إذا لزم الأمر، منوها على أن المرض لا يزال متفشي عالميا ولذا يجب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التكدس وارتداء الكمامات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مسؤول و100 مليون"، الذي يعرض على إذاعة "القاهرة الكبرى".

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه من لا يضطر للنزول يلتزم منزله، بالإضافة للالتزام بالنظافة الشخصية والإجراءات الوقائية، "لايزال لدينا حالات تحتاج مستشفيات وهناك نسبة وفيات لكن الوضع العام هو التكاتف وتفهم القضية يجعلنا في صورة أفضل من ذي قبل".

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحة والوقاية، أنه يتمنى انحسار الأعداد وانخفاضها وهو ما يترتب عليه انخفاض الوفيات والحالات الحرجة، مشيدا بتفهم المصريين للعزل المنزلي عند وجود أعراض خفيفة، "سعيد بانحسار الأعداد خلال يومين، ولكن لابد أن نكون حذرين حتى يستمر انحسار الأعداد تماما وبذلك نكون أكثر اطمئنانا".