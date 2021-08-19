«العليا لعلاج مصابي ضمور العضلات»: حقن 12 طفلا حتى الآن (فيديو)

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات، إنّه جرى حقن 12 طفلا مصابا بضمور العضلات الشوكي، بالعلاج المخصص لهذا النوع من الحالات، مشيرًا إلى أنّ محافظات الجمهورية بها 24 مركزا للحقن.

الدولة تتحمل التكاليف

وأضاف طاهر، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مرض ضمور العضلات جيني ويتسبب فيه «طفرة جينية» تؤدي إلى نقص بروتين معين، هو المسؤول عن تغذية الأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي لتغذية العضلات، متابعًا أنّ المبادرة الرئاسية نصت على أن تتحمل الدولة نفقات علاج ضمور العضلات، أما المرحلة الثانية فستشهد إنشاء مراكز تحاليل جينية والكشف المبكر عن المرضى.

وتابع أنّ الكشف المبكر لمرضى ضمور العضلات أمر مهم، وسيتم فحص التاريخ المرضي للمصابين، إضافة إلى تشخيص قبل الزواج وسيتم الإعلان عنه خلال أيام.

وعن شروط قبول علاج الأطفال في هذه المرحلة بالعقار الجيني، فبينها أن يكون سن الطفل أقل من عامين، وأن يؤكد التحليل الجيني وجود الطفرة الوراثية، وأن تكون الأجسام المضادة للفيروس سلبية حتى يقبل الطفل العلاج، متابعا: «أتمنى أن يشارك الجميع في المبادرة، فالتعاطف وحده لا يكفي».

وأعلن مستشفى عين شمس الجامعي حقن حالتين جديدتين بمركز علاج ضمور العضلات بالجامعة، مجانًا على نفقة الجامعة، حيث ذكر مصدر بالجامعة، لـ«الوطن»، أنّ الطفلين أحدهما يدعى مينا شريف سمير، عمره 8 أشهر، من القاهرة، والثاني أحمد أشرف سعد، ويبلغ 18 شهرا من كفر الشيخ، حصلا اليوم على الحقنة في مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب، بتكلفة 2.1 مليون دولار للحقنة الواحدة، تتحملها الجامعة.