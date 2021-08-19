توقعات تنسيق طب بشري 2021.. الحد الأدنى 92%

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021 انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات المقرر السبت المقبل تنفيذاً لقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، على أن ينتهي تنسيق المرحلة الأولى 2021، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، ويبحث العديد من أولياء الأمور و الطلاب خاصة الشعب العلمية «علمي علوم»، عن توقعات تنسيق طب بشري 2021، خاصة بعد تدني شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021 التي تم الإعلان عنها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم العالي.

مؤشرات تنسيق طب بشري 2021 : 92%

و عن توقعات تنسيق طب بشري 2021، توضح المؤشرات وفقا لمصادر بـ«التعليم العالي»، أن الحد الأدنى لتنسيق طب بشري 2021 سيقف عند 92% و ذلك بعد أن أظهرت المجاميع التكرارية وجود انخفاض في أعداد الطلاب الحاصلين على درجات أعلى من 90% وانحصار غالبيتها ما بين الـ90% إلى 93%، ووفقاً للأعداد التي يتم قبولها بكليات الطب 2021، والمقررة بحوالي 10500 طالب وطالبة وهو نفس العدد المقارب للعام الجامعي الماضي.

توقعات مؤشرات تنسيق طب بشري 2021 : 92%

وبالنسبة للجامعات الخاصة فإن توقعات تنسيق طب بشري 2021 بكليات الجامعات الخاصة، فإنه من المتوقع أن يتم النزول بالحد الأدنى لتقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة إلى 90% بدلاً من 95%، حيث سيقرر الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعه المقبل خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة و التي من بيها كليات القطاع الطبي و الهندسي و الأدبي.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أن الفترة المقبلة سيتم النظر في تنسيق طب بشري 2021، بالجامعات الخاصة الخاصة في ظل تدني مجاميع الثانويةالعامة 2021، وذلك في إجتماع الأعلى للجامعات الأسبوع بعد المقبل، موضحة أن الجامعات أنهت كافة استعدادتها لتنسيق المرحلة الأولى 2021، المقرر أن ينطلق بعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 يوم 28 أغسطس الجاري.