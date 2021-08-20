حظك اليوم برج السرطان الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد برج السرطان من الأبراج المائية، ويتمتع مواليد البرج بالعديد من المميزات التي تجعلهم مصدر سعادة للآخرين، ولهم شخصيات يحبها جميع المحيطين بهم، فضلا عن أنّهم شخصيات مبدعة ولديهم خيال واسع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يساعدك على تنمية مدخراتك أو أملاكك، وقد تشعر اليوم بأمل في المستقبل وترى البعيد قريبا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

عطارد في منزل العلاقات يمنحك تفاؤلا وتحافظ على عذوبة علاقاتك وذلك يكفي لتكسب ثقة الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.