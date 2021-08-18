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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الخميس 19-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
11:57 م | الأربعاء 18 أغسطس 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

الكآبة والحزن من أهم الصفات التي تسيطر على مزاج مواليد برج السرطان، لأنهم خياليون بصورة مبالغ فيها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك.. حاول أن تتغلب على هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد صلاح حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 11 يوليو.

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