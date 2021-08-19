المنشآت الفندقية: شركات الطيران الألمانية تسير 55 رحلة أسبوعية للغردقة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن ألمانيا بدأت في زيادة رحلاتها إلى المدن السياحية بمحافظة البحر الأحمر بداية من الشهر الجاري، موضحًا أن عدد الرحلات التي تسيرها شركات الطيران الألمانية إلى مدينة الغردقة حاليًا تبلغ نحو 55 رحلة في الأسبوع.

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك الرحلات ستبدأ في الزيادة بداية من شهر أكتوبر المقبل مع حلول الموسم السياحي الشتوي، لافتًا إلى أن الرحلات التي يتم تسييرها من ألمانيا للغردقة حاليًا تنظمها عدد من شركات الطيران وليست شركة واحدة.

ألمانيا تبدأ تسيير رحلات لمرسى علم 7 سبتمبر

وأشار «عاقل» إلى أن ألمانيا ستبدأ من يوم 7 سبتمبر المقبل تسيير رحلات جوية إلى مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ألمانيا كانت تحتل المركز الأول في إرسال السياح لمصر طوال 5 سنوات ماضية، بمتوسط عدد سياح أكثر من 1.5 مليون سائح سنويًا.

«عاقل»: بريطانيا لم تستأنف رحلاتها لمصر حتى الآن

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن قرار بريطانيا بتعليق رحلاتها الجوية لمصر لازال ساريًا، موضحًا أن زيادة أعداد الحاصلين على جرعتي التطعيم في مصر سيعجّل من عودة الرحلات البريطانية.

وذكر أن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أوضح أن مصر تخسر يوميًا نحو 2 مليون دولار بسبب توقف الرحلات السياحية الوافدة من بريطانيا.

الموسم السياحي الشتوي

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري زيادة مطردة في أعداد السياح الوافدين لمصر مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب زيادة الحجوزات الوافدة لمصر خلال تلك الفترة من دول أوربا الشرقية وعلى رأسها أوكرانيا فضلا عن ألمانيا وروسيا والدول العربية، موضحًا أن عدة دول من غرب أوروبا ستبدأ تسيير رحلات للأقصر وأسوان خلال تلك الفترة.