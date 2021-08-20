حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا
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الوطن
12:01 ص | الجمعة 20 أغسطس 2021
يتميز مولود برج العذراء بحبه للتنظيم في حياته، ومع ذلك فهم سريعو الغضب والانفعال، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العذراء 20-8-2021 على الصعيد المهني
القمر في منزل العمل يمنحك طاقة ونشاطا ورغبة في الإنجاز.
حظك اليوم برج العذراء 20-8-2021 على الصعيد العاطفي
المريخ وعطارد في برجك يمنحانك تأثيرا رائعا، ويساعدانك على تنظيم أفكارك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.