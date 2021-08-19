محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للعام الدراسي 2020/2021.

وأوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، اليوم، أنه تقدم لآداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 17765 طالبا وطالبة حضر منهم 17541 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 92.12 % .

محافظ الغربية يوافق على تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية 7 درجات

وأعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2021/2022 هو 229 درجة للقبول بالثانوي العام و 165 درجة للقبول بالثانوي الخاص وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

رحمي : نسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص

وأكد المحافظ أن قرار تخفيض التنسيق جاء استجابةً لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصًا على مستقبل أولادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وذلك في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة.

ومن جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذا القرار جاء بناء على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسته وقيادات المديرية، وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه.