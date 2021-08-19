نيللى كريم وهشام عاشور يحتفلان بـ«أسبوع زفاف» فى نيويورك «فيديو»

احتفلت نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، بمرور أسبوع على زفافهما، وذلك أثناء قضاء شهر العسل في مدينة نيويورك الأمريكية، في أحد المطاعم برفقة عدد من أصدقائهما.

وظهر هشام خلال مقطع فيديو نشره عبر خاصية الـ«ستوري» عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يحتضن نيللي كريم، ويغني «زواج سعيد لي»، حيث حرص أصدقائهما على الاحتفال بزواجهما مرة أخرى بعد حفل الزفاف.

هشام عاشور يحتفل بزفافه على نيللي كريم