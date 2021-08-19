الصور الأولى لحقن الحالة الـ7 بأغلى علاج لضمور العضلات بـ«عين شمس»

قالت الدكتورة ناجية علي فهمي، رئيس قسم وحدة علاج أمراض ضمورالعضلات بمستشفى عين شمس التخصصي، التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، إن المركز نجح في حقن الحالة السابعة، بأغلى علاج لضمور العضلات، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن علاج المرضى المصابين بضمور العضلات الشكوي، موضحة أن الطفلة السابعة تدعى ماسة محمد زكريا، وهي من محافظة المنيا، وتبلغ من العمر 10 شهور، وتم حقنها ضمن المبادرة الرئاسية للعلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات الشوكي.

وأضافت رئيس قسم وحدة علاج أمراض ضمورالعضلات بمستشفى عين شمس التخصصي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالة الطفلة جيدة ولا تعاني من أي مشكلات، لافتة إلى أنه تم اختيارها من قبل اللجنة المختصة بعد فحص جميع التحاليل الجينية والفيروسية، لافتة إلى أنه تم الحقن بمركز جامعة عين شمس بالمستشفى التخصصي لعلاج المرضى المصابين بضمور العضلات الشكوي.

ونوهت الدكتورة ناجية علي فهمي، إلى أن اليوم شهد حقن الحالة الـ7 بعلاج ضمور العضلات، ضمن المبادرة الرئاسية، بمستشفى عين شمس التخصصي، التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، موضحة أن علاج الحالة الواحدة يتكلف 2.1 مليون دولار، ويُعطى لمرة واحدة لكل طفل مصاب، مشيدة بدعم القيادة السياسية وكذلك دعم مجلس جامعة عين شمس.

وفيما يلي تنشر «الوطن» الصور الأولى لعملية حقن الطفلة بأغلى علاج لمرض ضمور العضلات: