بالأسماء.. إصابة 13 بينهم 8 أطفال في انقلاب ميكروباص ببورسعيد

أصيب 13 شخصًا، بينهم رضيعان و6 أطفال، في انقلاب سيارة ميكروباص اليوم، على طريق «بورسعيد - الدقهلية» بطريق بحر البقر جنوب بورسعيد.

وتلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بإصابة 13 شخصا بطريق بحر البقر فى منطقة كوبري شادر عزام جنوب بورسعيد.

السرعة الزائدة وراء انقلاب الميكروباص ببحر البقر

وتبين من تحريات رجال مباحث الجنوب، أن الميكروباص انقلب بسبب السرعة الزائدة، وتسابق سيارات تقل عمال مصانع الاستثمار والقادمة من بورسعيد إلى محافظة الدقهلية على الطريق الضيق، والذي لا يتحمل هذه الأعداد من السيارات.

نقل 9 مصابين بينهم رضيع إلى مستشفى 30 يونيو

ونُقل 9 مصابين إلى مستشفى 30 يونيو بطريق «بورسعيد - الإسماعيلية»، لاختصاصها بحوادث إصابات الطرق.

وتبين أن المصابين هم ياسمين ياسر أبو الحمد، 12 سنة، مصابة بكسر بالفخذ الأيسر، ولين حمدي حمدي الصديق، سنتان، وجودي محمد ناجي، 10 سنوات، وأم الزين أحمد أحمد البدر، 61 سنة، ومحمد محمود محمد حجاج، 40 سنة، وصابرين حسن السيد عبد الرحمن، 31 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وليان حمدي حمدي الصديق، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بالوجه، وهناء محمد أحمد رمضان، 29 سنة، بكدمات متفرقة بالوجه وجرح قطعي بالوجه، ويسرا ياسر أبو الحمد، 8 سنوات، بكسر وجرح بالساعد الأيمن.

كما استقبلت مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد ماسة سامح محمد ناجي، 6 سنوات، مصابة بجرح قطعي في الجفن الأيسر، وساجدة سامح محمد ناجي، عام ونصف، وريماس سامح محمد ناجي، 4 سنوات، بخدوش متفرقة بالجسم، وسلوى حسين عبد الرحمن، 35 سنة، بكسر في الذراع الأيمن. ويجرى إسعاف المصابين وتقديم العلاج اللازم، وجاري متابعتهم بأقسام الطوارئ والحالة العامة للجميع مستقرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال النيابة العامة التحقيقات، وسؤال المصابين متى تسمح حالتهم بذلك.