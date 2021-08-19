المركز الإقليمي لنقل الدم: إقبال شديد من المواطنين للتبرع بالبلازما

قالت الدكتورة مريم طه، مدير المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية، إنّ التعاون الذي جرى بين وزارتي الصحة واتحاد شباب الجمهورية الجديدة بشأن التبرع بـ بلازما الدم حدث كبير، موضحة أنه ضمن المبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من البلازما، وتتوزع في 6 مراكز على مستوى الجمهورية، منها 3 بالقاهرة «العجوزة والعباسية ومصر القديمة» و3 مراكز في طنطا والمنيا والإسكندرية.

بلازما الدم تدخل في علاج الكثير من المرضى

وأضافت «طه»، خلال لقاء ببرنامج «المراسلين»، المذاع على شاشة قناة extra news، وتقدمه الإعلامية شيرين الكردي، أنّ المبادرة تهدف لتوفير البلازما التي يجرى تصنيع منها الأدوية، وتدخل في علاج الكثير من الأمراض مثل نقص المناعة وبعض أمراض الكبد، لافتة إلى أن الدولة كانت تستورد هذه الأدوية من الخارج بمبالغ طائلة ما كانت تشكل عبأ شديد عليها.

إقبال شديد من المواطنين على مبادرة التبرع ببلازما الدم

وأشارت «طه» إلى أن مراكز التبرع بالبلازما تشهد إقبالًا شديد من خلال المبادرة، إذ تجرى عملية التبرع من خلال معايير جودة عالمية تحافظ على جودة الخدمة المقدمة من المتبرع منذ دخوله لحين خروجه من المركز، ويحتوي المركز على أحدث الأجهزة العالمية، من خلال متخصصين يتابعوا عملية التبرع للحفاظ على معايير السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى.

خطوات التبرع ببلازما الدم

وأوضحت أنها تتوقع زيادة مشاركة المواطنين في المبادرة، منوهة بأنه فور دخول المتبرع للمركز يستقبله العاملين للحصول على بياناته الشخصية وتسجيلها على «سيستم» المركز، وطرح عليه أسئلة من خلالها يجرى معرفة الموافقة المبدئية للحصول على البلازما منه أم لا، وبعد الإجابة على الأسئلة يجرى إجراء فحص طبي ثم إلى غرفة التبرع، لافتة إلى أن عملية التبرع تستغرق 45 دقيقة.