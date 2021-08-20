حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مواليد برج الدلو بالشخصية الطفولية والمألوفة، ولديه الكثير من الاصدقاء ويحب الاخرين، كما يُعرف عنه أنه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، كما أنه مولود متسرع في اتخاذ قراراته، وشديد العصبية ويفقد السيطرة على أعصابه في أغلب الأوقات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 20-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

حظك اليوم برج الدلو 20-8-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو اليوم أكثر تألقا وتأثيرا في الآخرين.. تفرح بما لديك وترى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة العالمية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.