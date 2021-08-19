لوحات إعلانية ضخمة تسخر من بايدن في أمريكا بسبب أفغانستان

ظهرت لوحات إعلانية ضخمة فوق شوارع ولاية أمريكية، تبين الرئيس الأمريكي جو بايدن، في صور «كوميدية» في محاولة واضحة للسخرية من قراره بالخروج من أفغانستان، وما تبع ذلك من فوضى.

وأظهرت لوحة الإعلانات الرقمية في ولاية كارولينا الشمالية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتناول الآيس كريم، بشكل ساخر، بينما تظهر بجانبه صورة مروحية عسكرية تجلي الأشخاص من السفارة الأمريكية في أفغانستان، حسبما ذكر تقرير لسكاي نيوز عربية.

وتظهر لوحة الإعلانات صورة أخرى، لبايدن وهو ينظر من نافذة خلف الستائر المغلقة بشكل قلق.

لا أحد يعرف من المعلن

ووفقا لموقع نيوزويك، أكد دونالد تيدر، رئيس شركة تيدر أوتدور ميديا التي تمتلك لوحة الإعلانات، أن الإعلانات التي تصور بايدن تم شراؤها من قبل شخص ما، لكنه قال إنه لا يمكنه تقديم أي تفاصيل تعريفية بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وكشف تيدر أنه باع مساحات للوحات إعلانية لعملاء من عدة اتجاهات سياسية مختلفة، بما في ذلك منظمة حقوق الحيوان بيتا، وأكد أنه سيُعرض إعلانات إيجابية تصور بايدن إذا طلب العميل ذلك.

فرصة سانحة لدونالد ترامب الابن

وجذبت الإعلانات انتباه دونالد ترامب الإبن مساء الأربعاء، الذي نشر صورتين للإعلانات على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدا ما وصفه"عدم كفاءة إدارة بايدن".

ويواجه بايدن مؤخرا، انتقادات لاذعة، بسبب "تسرعه بإخراج القوات الأميركية من أفغانستان"، مما أدى لفوضى عارمة في البلاد، واستيلاء حركة طالبان المتشددة على الحكم.

واعتبر الرئيس الأميركي، اليوم، الأربعاء، أن حدوث فوضى في أفغانستان بعد سحب القوات الأميركية منها كان أمرا حتميا لا مفر منه.

وردا على سؤال في مقابلة مع شبكة تلفزيون إيه بي سي عما إذا كان من الممكن أن يتم الانسحاب بشكل أفضل، قال بايدن: لا. فكرة أنه كانت هناك طريقة للخروج، على نحو ما، من دون أن تترتب على ذلك فوضى، لا أعرف كيف يحدث ذلك.

ورغم الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب تبعات قرار الانسحاب من أفغانستان، إلا أن ترامب يتناسي أنه سبق ووصف الانسحاب بانه أمر رائع وإيجابي، بل انه انتقد الجدول الزمني الذي وضعه بايدن مشيرا إلى أن الانسحاب يجب أن يكون أسرع من ذلك، لافتا إلى أنه سبق وخطط للانسحاب في 1 مايو الماضي.