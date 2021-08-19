شوقي: العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا وخطط بديلة حال زيادة حالات كورونا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد، سيكون منضبطا دراسيا وحضوريا، ولن يتم رفع الغياب من المدارس، منوها إلى أن الوزارة تعمل على عودة الطلاب للمدارس، لارتفاع مستوياتهم التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك بعدما غابوا عن المدارس خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة فيروس كورونا، موضحا أن العام الدراسي الجديد سيشهد تفعيل نظام الحضور والانصراف، لجميع المراحل التعليمية.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن العام الدراسي الجديد سيشهد تلقيح جميع المعلمين والمعلمات والموظفين والإداريين ضد كورونا، حتى يكون عاما دراسيا آمنا، لافتا إلى أنه لن يسمح بدخول أي معلم المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد، حال عدم تلقي لقاح كورونا، مؤكدا أن الدولة تسعى بكل الطرق، لتوفير الأمن والسلامة لجميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، والمنتظر أن تبدأ 9 أكتوبر المقبل.

وعن الأنباء التي ترددت بشأن حدوث الموجة الرابعة في سبتمبر المقبل، علق وزير التربية والتعليم، قائلاً: «لكل حدث حديث.. والوزارة لديها سيناريوهات عدة سيتم تنفيذها في الحال، لأن صحة أبنائنا الطلاب أهم من أي شيء»، مؤكدا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تتابع كل ما يستجد، وهناك تواصل دائم بين اللجنة وكافة الوزارات، لوضع كل الحلول، لمواجهة جائحة كورونا، موضحا أنه لا يمكن على الإطلاق تأجيل العام الدراسي الجديد حال حدوث موجة رابعة من فيروس كورونا.

وأشار شوقي إلى أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، سيقومون بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بمختلف المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، موضحا أنه سيتم عمل غرفتي عزل كورونا بكل مدرسة، تحسبا لحدوث أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أثناء سير العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الوزارة قادرة على إنجاح العام الدراسي الجديد 2021-2021 مهما كانت التحديات والصعوبات الناتجة عن فيروس كورونا.