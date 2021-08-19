مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بمصرف خلال موكب زفاف بالبحيرة

انقلب العرس إلى جنازة، والزغاريد إلى صراخ وبكاء ونحيب، فللمرة الثانية وفي أقل من أسبوع تسقط إحدى السيارات الملاكي بمصرف، بالقرب من مدخل قرية المجد، التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء موكب حفل زفاف عروسين، كانا متوجهين لإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرحمانية.

ضحية ومصابين في انقلاب سيارة ملاكي في إحدى المصارف المائية

جثة عثر عليها المنقذون داخل إحدى المصارف المائية القريبة من قرية المجد، بالإضافة إلى إصابة آخرين بإصابات متفرقة، وصف بعضها بالخطيرة، وقامت الجهات المختصة بإعلان أسماء الضحية الذي توفى، والمصابين الذين تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى، إذ تم نقل جثة شاب يدعى حامد محمود صفار، 30 سنة، بينما تسبب الحادث في إصابة كل من: عمرو جمال البانوبي، 24 سنة، باشتباه كسر مضاعف الفخذ الأيمن، ومحمد إبراهيم السعداوي، 26 سنة، باشتباه كسر في الحوض والفخذ الأيسر، وعقب انتشال جثمان الضحية جرى نقله إلى مستشفى الرحمانية المركزي، وذلك لإيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ في المستشفى ذاته، وذلك لتلقي الإسعافات الاولية اللازمة ومن ثم تحديد آلية العلاج.

وفاة عروسان في انقلاب سيارة زفافهما بمصرف

وكانت محافظة البحيرة، وتحديدا قرية الشعيرة بمركز إيتاي البارود، قد شُيّعت يوم الإثنين الماضي، جثامين عريس وعروسه وشقيقتها وابن عمها، إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد أن لقيوا مصرعهم عقب انقلاب سيارة الزفاف الخاصة بهم في مصرف زراعي في البحيرة، بعد خروجهم مباشرة من الكوافير متجهين إلى قاعة الزفاف، وخيّمت حالة من الحزن الشديد على أهالي القرية.