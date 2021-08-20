ضبط سيدة تدير أكاديمية وهمية بالغربية للنصب على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام سيدة، «لها معلومات جنائية»، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية، وترويجها لشهادات دراسية «مزورة» منسوب صدروها لعدة جامعات بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج.

أكاديمية دون ترخيص

وتبين أن المتهمة نظمت دورات تدريبية ودراسية وهمية، تمكنت من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عثر على «عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد عملهم فى مجالات مختلفة»، على خلاف الحقيقة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لعدة جهات حكومية مزورة بالكامل، دفتر إيصالات تحصيل نقدية، مجموعة طلبات الالتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور ضوئية لمستندات خاصة بالدارسين، جهاز لاب توب بفحصة فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة وكارنيهات خالية البيانات ومعدة للتزوير».

وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامى، وقيامها باصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز اللاب توب المضبوط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم تزوير الشهادات الدارسية بقصد النصب والإحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.