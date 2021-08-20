شروط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين: تعديل جديد

وضعت وزارة الصحة والسكان المصرية، مجموعة من الشروط والضوابط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين خارج مصر، نظرًا لاشتراط عدد من الدول الحصول على التطعيم للسفر إليها.

وأتاحت وزارة الصحة، رابط إلكتروني للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، وفق ما ذكره أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات.

شروط الحصول على لقاح كورونا للمسافرين

وقال مستشار وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، تقديم الإعلامي تامر أمين، إنَّه اعتبارًا من فجر اليوم تمّ إتاحة عنصر جديد لـ التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا من أجل السفر.

ويسجل المواطن على موقع وزارة الصحة للحصول على فيروس كورونا، بعض الأشياء الضرورية من أجل إتمام عملية التسجيل، فسيظهر له بعض الخيارات، وسيكتب في الخانة التي ستظهر له سبب السفر، وهل الحصول على اللقاح من أجل العلاج والعمل أو من أجل الدراسة، أم من أي شيء أخر.

ويشترط أنَّ يسجل المواطن المسافر ميعاد السفر الذي يريده.

وأشار مستشار وزيرة الصحة، إلى أنَّه سيكون هناك أولوية للمسافرين أولا بأول، وأولوية الحالة الصحية للمسافر والبلد المتجه لها.

يشترط من أجل تطعيم المسافرين بلقاح كورونا تقديم مستند يثبت سفر المواطن للخارج، كما يتم تحديد نوع اللقاح من واقع مستند السفر المقدم من المواطنين.

وتمّ تخصيص رقم على تطبيق واتس آب يحمل رقم 01555005500، لتلقى رسائل وشكاوي المواطنين بشأن اللقاحات.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على اللقاح

كانت وزارة الصحة والسكان طالبت المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، مبينة أنَّ هناك 14 مليون مواطن حصل على الجرعتين ولم ترد لوزارة الصحة أي شكوى بظهور أي أعراض غريبة.