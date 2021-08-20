بعد حادث عقار دمنهور.. كيف يجري اكتشاف الضحايا تحت الأنقاض؟

بحي الهداية بشارع السجن بوسط مدينة دمنهور، أعلنت مصادر بالوحدة المحلية انهيار عقار يسكن به 6 أسر، في الوقت الذي يكثف فيه رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا أو مصابين.

وانتقلت على الفور سيارات الدفاع المدني إلى مكان عقار دمنهور المنهار، فيما فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول المبنى المنهار، وجرى استخراج جثة أحد الضحايا من تحت الأنقاض، كما جرى إنقاذ أحد الأشخاص الآخرين، وجار البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين تحت الأنقاض.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من انتشال 4 جثث بينهم مسن من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار.

كيفية استخراج المصابين والجثث من تحت أنقاض العقارات المنهارة؟

مع بداية تلقي بلاغ بوجود عقار سكني منهار يبدأ رجال الحماية المدنية في عمل تحريات سريعة عن ساكني العقارهل مسكون أو غير مأهول بالسكان، ثم يتم عمل تحريات سريعة من الشهود في محيط العقار هل كان أحد يسير بجوار العقار لحظة انهياره أم لا للتعرف ما إذا كان هناك ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه، بحسب قول اللواء ممدوح عبد القادر، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقًا.

الكلاب البوليسية المدربة والكاميرات الحرارية

وبعد عمل التحريات السابق ذكرها، يبدأ رجال الحماية المدنية في استخدام وسائل للكشف عن كلاب إنقاذ مدربة على تحديد الأجسام الموجودة تحت الأنقاض، وبحسب تصريحات ممدوح لـ«الوطن» تلك الكلاب قادرة على تحديد الأشخاص تحت الأنقاض سواء أحياء أو متوفين.

وإلى جانب الكلاب البوليسية المدربة، يتم استخدام وسائل للكشف عن الأشخاص تحت الأنقاض منها كاميرات تليفزيونية صغيرة تدخل بين فتحات الأنقاض لتحديد ما إذا كان هناك أحد حي أو ميت، «الكاميرات بتكون مزودة بوسيلة تواصل ميكرفون نتواصل بيها مع الأشخاص تحت الأنقاض، وبعدين نبدأ رفع الأنقاض بطريقة دقيقة لو فيه ناس حية يطلعوا من غير أضرار»، بحسب وصف مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة سابقا.

استخراج الجثث سليمة وتسليمها للإسعاف

وتابع اللواء ممدوح بالحديث عن عقار دمنهور، بأنه في حال وجود جثث تحت الأنقاض يحاول رجال الحماية المدنية استخراجها دون أي أضرار للجثة «بنحاول نطلع الجثة سليمة»، ثم يتم تسليم الجثامين للإسعاف ويجري الكشف الطبي عليها لبيان أسباب الوفاة.