إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية و«توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية و«توك توك»، بطريق الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بتوك توك بطريق الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتبين إصابة كلا من يوسف الغريب الشحات، 17 سنة، بجرح قطعى بالوجه، وهيام عبدالسلام مرزوق، 70 سنة، باشتباه كسر بالساق، وأحمد محمد السعودى، 13سنة، باشتباه كسر بالكاحل، ومحمد السيد على، 70 سنة، باشتباه كسر بالحوض، وتم عمل أشعة.

حادثا غرق وتصادم بكفر الشيخ

وفي وقت سابق، انتشلت قوات الإنقاذ جثة طفل مصرعه غرقًا، في بحر بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ونقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة .

وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، تلقيا إشارة بوقوع حالة غرق لطفل في بحر بيلا، وتم انتشال الجثمان، ونقلت سيارة إسعاف جثمان لمرشحة مستشفى بيلا المركزي، وتبين أن المتوفي يدعى فهد فريد عبد والوكيل 16 سنه بيلا، ادعاء غرق ببحر بيلا، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بيلا ،تحت تصرف النيابة.

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم سيارتين

بينما لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم سيارتي ملاكي طريق بلطيم اسكندرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، والمصاب المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة وإسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق بلطيم إسكندرية، أدى لمصرع اثنين وإصابة ثالث، فأصيب سيد سنوسي عبد المحسن،25 سنة، بالجيزة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، ومصرع محمد محمد الشربيني، 48 سنة، من الإسكندرية، والسيد سلامة حسن،51 سنة، من الإسكندرية وتم نقل جثتيهما لمشرحة المستشفى، وهما تحت تصرف النيابة.