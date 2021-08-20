هنيدى يتصدر إيرادات السينمات بـ«الإنس والنمس».. ويطلق «مع لعبة ببجى»

تواصل إيرادات فيلم «الإنس والنمس» الارتفاع في شباك تذاكر الأفلام المصرية، حيث حقق الفيلم إيرادت، أمس الخميس، تجاوزت المليون جنيه، ليتخطى إجمالي ما حققه الفيلم في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي حاجز الـ32 مليون جنيه.

إيرادات فيلم «الإنس والنمس»

وبينما جاءت إيرادات فيلم «الإنس والنمس» في المركز الأول، جاء في المركز الثاني فيلم «موسى» بتحقيق 704 آلاف جنيه، أما «العارف» فلم يحقق أكثر من 411 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بـ165 ألفًا، وفي المركز الأخير «مش أنا» بـ105 آلاف جنيه، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

وعلى الجانب الآخر، يعيش الفنان محمد هنيدي حالة من النجاح الفني، حيث انتهى من تصوير مشاهد مسلسله القصير الجديد «مع لعبة ببجي» إخراج معتز التوني، والذي يعتبر أول مسلسل رقمي قصير لعشاق الألعاب الإلكترونية.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الأولى من المسلسل المكون من خمسة أجزاء، اليوم، داخل اللعبة وعبر قناة «PUBG MOBILE MENA» على «يوتيوب».

قصة فيلم «الإنس والنمس»

يعتبر فيلم «الإنس والنمس» عودة لتربع الفنان محمد هنيدي على قوائم الإيرادات بعد سنوات من الغياب، حيث تمكن الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج شريف عرفة من تقديم تجربة سينمائية مختلفة للجمهور، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، شريف دسوقي بالإضافة إلى عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث الفيلم حول «تحسين» الذي يعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، ويتعرف على «نارمين» التي تصدمه بسيارتها عن طريق الخطأ، وتبدأ بينهما قصة حب تصل إلى الزواج، ولكن عندما تعرفه «نارمين» على عائلة «النمس» تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة عندما يكتشف «تحسين» السر وراء زواجه من ابنة عائلة «النمس».