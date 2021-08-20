تجديد حبس عاطلين متهمين بقتل عامل أثناء دفاعه عن والدته بإمبابة

قرر قاض المعارضات، أمس الخميس، تجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بقتل عامل حال دفاعه عن والدته بمنطقة إمبابة في الجيزة بسبب «لمبة».

بلاغ من الأهالي يكشف الواقعة

البداية كانت بورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة يفيد بقيام عاطلين بطعن عامل خلال مشاجرة فيما بينهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للتأكد من صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية حول الجريمة تبين أن المجني عليه تدخل للدفاع عن والدته من بطش المتهمين، وأثناء ذلك طعنه المتهم الأول في القلب، ما أسفر عن وفاته.

الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى

وأضافت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المجني عليه يدعى «فرج» ويبلغ من العمر 32 عاماً، وحال وقوع المشاجرة كان في عمله، حيث ورده علم بأن المتهمين يتشاجران مع والدته داخل الشارع محل إقامتهما، وعلى الفور انتقل إلى مكان المشاجرة، وبدأ الضحية في التعامل مع المتهمين، وإثر ذلك تلقى طعنة ولاذ المتهمان بالفرار.

وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى المنيرة العام إذ لفظ أنفاسه الأخيرة داخله، كما ناقشت الأجهزة الأمنية والدة الضحية والجيران والشهود الذين تصادف وجودهم حال وقوع الجريمة.

وأكدت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن بداية الشجار كانت من أجل رفض والدة المجني عليه إنارة لمبة كانت معلقة خارج محل البقالة الخاص بها، ما أدى إلى تعطيل أحد المتهمين حال صيانته موتور مياه داخل العقار الذي يسكن به.

ضبط المتهمين وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة القسم من إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، زاعمين عدم قصدهما قتل المجني عليه، وتم عرضهما على النيابة العامة التي كانت أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.