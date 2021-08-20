«كيف تحقق أعلى استفادة من منحلك؟».. في ندوة لـ«الزراعة»

في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنمية الثروة النحلية وتوفير كامل الدعم الفني لهذا القطاع الهام، وبرعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان «كيف تحقق أعلى استفادة من منحلك؟» والتي أقيمت بمحافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية.

وفي كلمته بافتتاح الندوة أشار الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إلى أن تربية نحل العسل والإكثار من طوائفه فرع من أهم فروع الاستغلال الزراعي المستدام ويمكن اعتبارها صناعة زراعية لا تحتاج إلى رأسمال كبير.

لذا اهتمت وزارة الزراعة بهذا القطاع وقامت باستصدار القرار الوزاري رقم 1325 لسنة 2018 والخاص بتنظيم ترخيص تشغيل المناحل وعمل قاعدة بيانات بتربية النحل في مصر، والتي من خلالها يمكن وضع استراتيجية للنهوض وتطوير تربية نحل العسل وكذا صدر القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019 والخاص بتنظيم دخول واستيراد ملكات نحل العسل المنسبة وراثيا لتحسين صفات الملكات.

وأشار إلى أن المعهد يقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال لتوفير الدعم الفني لكبار وصغار النحالين.

وأوضح عبدالمجيد أن لهذه الندوة أهمية كبيرة للنحالين، حيث تناولت عدة مواضيع منها كيفية الاستفادة من المنتجات العديدة لنحل العسل والمتمثلة في الغذاء الملكي والشمع والبروبوليس وحبوب اللقاح وسم النحل وغيرها من الطرود والملكات لتحقيق أعلى عائد للنحال، وكذلك المعاملات التي يجب على النحال اتباعها، كما ركزت الندوة على بعض المعاملات التي يجب تجنبها والتي ينتج من اتباعها حدوث إجهاد للنحل وبذلك يتفادى النحال مثل هذه الأمور التي تضر بمنحله.

وحاضر بالندوة أساتذة النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بفرع المنصورة، وشارك بها عدد كبير من النحالين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية بالإضافة لعدد من الباحثين.

حضر افتتاح الندوة المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية وأشرف على تنفيذها الدكتور نبيل غانم رئيس فرع معهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة.