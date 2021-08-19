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محمود مسلم

«الزراعة»: مد فترة تطعيم العاملين بالوزارة بلقاح كورونا حتى 26 أغسطس

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الوطن
04:51 م | الخميس 19 أغسطس 2021
«الزراعة»: مد فترة تطعيم العاملين بالوزارة بلقاح كورونا حتى 26 أغسطس

مددت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي أعمال لجان تطعيم العاملين بديوان الوزارة، وقطاعاتها المختلفة، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لأسبوع جديد حتى 26 أغسطس الحالي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وإعمالًا بتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار زيادة اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفقد أعمال اللجنة، واطمأن على كافة الترتيبات، والتجهيزات بالديوان العام للوزارة، لتطعيم العاملين بها، فضلًا عن انتظام العمل، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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