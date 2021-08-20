 فوز لاعبي كفر الشيخ بالمركز الأول في بطولة «الكيك بوكسينج»

حقق لاعبان من كفر الشيخ المركز الأول في بطولة الجمهوريه في لعبة «الكيك بوكسينج»، في مسابقة الناشئين 40 كجم، ووزن 66 كجم، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في لعبة الكيك بوكسينج .

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان له، اليوم، التهنئة للاعبة «فاطمة بلتاجي»، واللاعب «عبدالله عبدالمولى» لفوزهما بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الأوزان التي شاركا فيها، متمنيًا لهما التوفيق في حياتهما.

وحققت اللاعبة فاطمة محمد بلتاجي، بطولة الجمهورية والمركز الأول في وزن 66 كيلو، وعبدالله احمد عبدالمولى،12 سنة، في مسابقة الناشئين، وزن 40 كيلو، في لعبه الكيك بوكسينج والتي أقيمت باستاد القاهرة الدولي .

وفي وقت سابق، حققت اللاعبة جنا مصطفي أحمد توفيق المركز الأول في بطولة الجمهوريه في لعبه الكيك بوكسينج وذلك في مسابقة الناشئين 55 كجم التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن اللاعبة جنا مصطفي توفيق من محافظة كفر الشيخ وقد تولي تدريبها المدرب الكابتن إبراهيم جاد الله بنادي الشرطة بمحافظة كفر الشيخ .

وكانت المباراة النهائية في لعبة الكيك بوكسينج، قد أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة .