القوى العاملة: تحصيل 160 ألف جنيه مستحقات 4 عمال بإيطاليا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في الحصول على المستحقات المالية لـ4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء، حيث بلغ إجمالي المستحقات 8 آلاف و200 يورو، أي ما يعادل 160 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة مستحقات 4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وأوضح عزت عمران، والدكتور محمود حمزاوي الملحقان العماليان، رئيسا مكتب التمثيل العمالي بميلانو، في تقريرهما للوزير، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال الأربعة وهم: «مختار.ف»، و«سمير. م .ع»، و«سعيد.ع» و«أنور.ع» بعد تسوية الخلاف مع صاحب العمل الذي نشأ منذ 2019، حيث يعملوا في مجال التشييد والبناء وتم حدوث الخلاف عند تقفيل الحسابات وتسليم الأعمال المنفذة، وكانت قيمة مستحقات العمال نحو 8200 يورو أي ما يعادل 160000 جنيه مصري وتم تحرير إيصالات أمانة متبادلة من الطرفين.

وتم تدخل المكتب العمالي منذ ذلك التاريخ، وتم حل الخلاف بعد ما يقرب من 3 سنوات واستلم العمال حقوقهم، فضلا عن تحرير محضر بذلك وقام المكتب العمالي باسترجاع إيصالات الأمانة المتبادلة، وتم التأكيد على الكل أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة في خدمة الجميع.