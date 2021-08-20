ضبط 10170 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، عن عدد من النتائج خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جاءت على النحو التالي:

ضبط 10170 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10119 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 838 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1446 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.