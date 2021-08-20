حملة لمقاطعة اللحوم في الفيوم: «الفراخ أرخص»

توقف كثير من الجزارين في الفيوم عن ذبح اللحوم منذ عيد الأضحى المُبارك، خوفاً من عدم بيعها بسبب تخزين معظم المواطنين لحوم الأضاحي، ما جعل بعض الجزارين يستغلون قلة المعروض لتحريك أسعار اللحوم من 100 جنيه إلى 140 جنيهاً، الأمر الذي أثار استياء المواطنين بصورة كبيرة خصوصاً متوسطي ومحدودي الدخل الذين أصبحوا غير قادرين على شراء كيلو لحم لأسرهم، مقررين إطلاق حملة «خليها تعفن»، لمقاطعة شراء اللحوم، واستبدالها بالدواجن حتى تفسد لدى الجزارين ويضطرون للبيع بأسعار عادلة.

حملة في الفيوم لمقاطعة شراء اللحوم

وأطلق أهالي قرية سنهور بالفيوم، حملة تحت عنوان «خليها تعفن»، لمقاطعة شراء اللحوم، مؤكدين أنّهم لن يموتوا إذا توقفوا عن تناول اللحوم لفترة، خاصة أنّ أسعارها غير ثابتة ويتحكم فيها الجزارون وفقا لرغبتهم، حيث تراوح سعر كيلو اللحم الواحد بين 130 وحتى 150 جنيهاً.

تدشين حملة لمقاطعة اللحوم بسنهور

وقال أحمد رشوان، أحد أهالي سنورس، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّهم أطلقوا حملة «خليها تعفن»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال الجروبات الخاصة بأهالي سنهور، بغرض لفت انتباه المواطنين للحملة وتعريفهم بها ودعوة المواطنين للانضمام لها، حتى يتمكنوا من جمع عدد كبير للمشاركة في الحملة لإجبار الجزارين على تخفيض أسعارها.

الفقراء يقاطعون اللحوم ويلجأون للدواجن

وكشف «رشوان»، أنّ الفقراء يمتنعون عن شراء اللحوم رغماً عنهم بسبب ارتفاع أسعارها وعدم قدرتهم على شرائها، ويستبدلونها بشراء الدواجن التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها خلال الأيام الحالية، موضحاً أنّ الكثير من الأهالي اشتروا كمية كبيرة من اللحوم وخزَّنوها خلال أيام العيد، حيث كان سعر الكيلو 100 جنيه فقط.

كيلو اللحمة بـ 150 جنيها.. أهالي سنهور يقاطعون شراء اللحم

وأوضح أنّهم استنكروا اتجاه الجزارين لتحريك أسعار اللحوم، على الرغم من أنّهم يُربون الماشية في منازلهم ومزارعهم، ولا يعانون من ارتفاع في الأسعار، مُطالباً الأهالي بمقاطعة شراء اللحوم بشكل فعلي حتى تؤتي الحملة ثمارها ويضطر الجزارون لخفض أسعارها.