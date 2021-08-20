تحويلات مرورية بمصر الجديدة لاستكمال أعمال تطوير شبكة الطرق

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال توسعة مدخل طريق النصر من محور الثورة الموازي لكوبرى المشير أبو غزالة، إتجاه كوبرى كمال الجنزوري، وكذا توسعة منزل كوبرى المشير أبو غزالة للقادم من محور المليون شجرة بمساكن الشيراتون، إتجاه طريق السويس، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 20/8/2021 ولمدة أسبوع.

وأضاف بيان لمحافظة القاهرة اليوم، أن غلق المحاور تبعه إجراء تحويلات المرورية على النحو التالى:-

- على القادم من محور الثورة تجاه طريق النصر، استخدام مطالع ومنازل كوبرى المشير أبوغزالة تجاه طريق النصر .

- القادم من المليون شجرة تجاه طريق السويس: إستكمال السير إلى محور النصر والدوران ثم العودة من أسفل كوبرى كمال الجنزوري حتى مسطح كوبرى المشير أبوغزالة تجاه طريق السويس .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.