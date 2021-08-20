ضبط صاحب شركة لنصبه على عدد من المواطنين بالقاهرة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام «مالك إحدى الشركات - مقيم بالقاهرة - سبق اتهامه في 45 قضية (نصب، شيكات) ومحكوم عليه في 95 قضية بإجمالي 149 سنة وغرامات مالية بلغت 14 مليون جنيه»، بالتحصل على قروض مالية من عدة بنوك وتأسيس مشروع سكني كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتعثره في سداد أقساط القروض المستحقة عليه، مما أدى للحجز على المشروع السكني لصالح البنوك.

وأضافت التحريات أن المذكور قام بارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين من خلال إيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع والإعلان عن بيع الشقق السكنية والتحصل على مبالغ مالية نظير التعاقدات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المذكور بنطاق محافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه بمكان اختبائه، وبحوزته «عدد من الشيكات الخاصة بالعملاء صادرة لصالح المتهم - عدد من عقود بيع من المتهم لآخرين بالمشروع السكني - كمية من الأوراق الخاصة بالمشروع منسوب صدورها للجهات الحكومية تستخدم في التحايل على راغبي شراء الشقق السكنية وإيهامهم باستمرار ملكيته للمشروع - 2 خاتم خاصين بالشركة - دفتر شيكات منسوب لأحد البنوك خاص بالمتهم».

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بالأحكام الصادره ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.