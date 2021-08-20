مع قرب انطلاق العام الدراسى.. 10 بنوك تمنح قروضا تعليمية بأقل فائدة

مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة فى الجامعات، غدًا السبت، بسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ترصد «الوطن»، البنوك التى تمنح تمويلًا دراسيًا، لأولياء الأمور لسداد أقساط المصروفات الدارسية، فى الجامعات بأقل فائدة وأطول فترات سماح وسداد.

بنك مصر

قيمة التمويل بحد أقصى 500 ألف جنيه، بنسبة تمويل تصل إلى 100%، ومدة سداد تصل لـ84 شهرًا.

البنك العربي الأفريقي

قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة، وسداد على 84 شهرًا مع إمكانية سداد الرسوم الدراسية للمؤسسة التعليمية (مدرسة / جامعة)، ويتم سداد مبلغ التمويل مباشرة.

فيصل الإسلامي

تمويل يصل إلى 100 ألف جنيه، على 36 شهرًا لكل المراحل التعليمية، بتمويل يصل إلى 90% من المصاريف الدراسية.

المصرف المتحد

تمويل من 5000 إلى، 250 ألف جنيه، وبمدة تمويل تبدأ من 12 حتى 36 شهرًا.

بنك قطر

يغطي 95% من المصاريف الدراسية والكتب، وتصل قيمة القرض لـ500 ألف جنيه، على مدة 48 شهرًا.

بنك CIB

قيمة القرض تصل إلى 150 ألف جنيه بعائد يتراوح بين 14.5% حتى 17.5%، وخصم 50% على المصاريف الإدارية، علماً بأن السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

بنك SAIB

ويغطي القرض 75% من قيمة المصروفات الدراسية، وقيمته من 5 آلاف وحتى 100 ألف جنيه، وفترة التمويل من 6 أشهر حتى 12 شهرًا.

بنك البركة

قيمة القرض التعليمى 100 ألف جنيه، وفترة السداد تصل إلى 5 سنوات، وبحد أدنى للدخل الشهري 3000 جنيه.

البنك الأهلي المتحد

قيمة القرض من 20 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، ونسبة تمويل 90% من قيمة المصروفات الدراسية، وبفترة سداد من 12 إلى 16 شهرًا.