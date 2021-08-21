المنشآت الفندقية: حظر عمل المتحرشين والمسجلين جنائيا بالسياحة

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بعد اكتمال قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي، خلال الشهور القليلة المقبلة، فسيٌحظر عمل أصحاب السوابق والمسجلين جنائيا وسياسيا، الذين اتهموا بقضايا تحرش بالسائحين أو بالنصب عليهم، وثبتت التهمة من العمل بالسياحة، لافتا إلى أنه ستجهز قائمة سوداء بتلك النماذج لعدم إقدام أية منشآة فندقية عن تشغيلهم، نظرا لما يمثله ذلك من إساءة للعاملين بالقطاع السياحي.

إدراج الدورات التدريبية للعاملين بقاعدة البيانات

وأضاف «عقل» في تصريحات لـ«الوطن» أن قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحى لن تكون مقصورة فقط على الجوانب الأمنية للعامل، بل ستشمل أيضا الدورات التدريية التى حصل عليها العامل والدرجات الوظيفية التى تدرج بها والوظائف التى عمل بها بالقطاع السياحي، فضلا عن الملف الصحي، لافتا إلى أن تلك البيانات ستكون بمثابة سيرة ذاتية للعاملين بالسياحة كافة.

وأوضح علاء عقبل، أن الغرفة طالبت المنشآت الفندقية التي انتهت من تسجيل بيانات العاملين لديها بقاعدة بيانات العاملين الخاصة بوزارة السياحة والآثار، بالتوجه للغرفة والحصول على الكارنية الأمنى للعاملين بها، محذرا الفنادق من عدم استلام تلك الكارنيهات، والذي يعد مخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، فضلا عن تعطيل المستهدف الأمنى المرجو من تلك البيانات، ما يعرض المنشآت الفندقية لعقوبة إيقاف الترخيص.

البيانات المطلوب تسجيلها أولا

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن البيانات الأساسية المطلوب من العاملين تسجيلها في البداية بقاعدة البيانات الإلكترونية التابعة لوزارة السياحة والآثار، هي اسم العامل الرباعي، واسم أمه الثلاثي، وعنوانه المدون بالبطاقة، وصورته الشخصية، إضافة إلى كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما، وإدخال صورة الرقم القومي للبطاقة، لافتا إلى أنه سيجرى إدخال باقي البيانات المطلوبة من وزارة السياحة والآثار تباعا.