بيكا يتحدى الموسيقيين للمرة الثالثة ويحيي حفلا بالساحل مع كمال وشاكوش

واصل مطرب المهرجانات حمو بيكا تحديه لنقابة الموسيقيين، بإحيائه اليوم الحفل الثالث له بالساحل الشمالي رغم وجود قرار بعدم التعاون والتعامل معه ورفض إقامة حفلاته لعدم تواجد اسمه في كشوفات النقابة من مشتغلين أو منتسبين.

حمو بيكا في حفل غنائي مع عمر كمال وحسن شاكوش

من المقرر أن يُحيي بيكا، اليوم، حفلا غنائيا في شاطئ جريكا مع كل من عمر كمال وحسن شاكوش، في تحدٍ سافر لقرارات نقابة الموسيقيين.

بيكا كان قد تسبب في أزمة كبرى الأسبوع الماضي، عندما أعلن إحياءه حفلا في شاطئ خاص للسيدات، وهو الأمر الذي نفته نقابة الموسيقيين وأعلنت إلغاء الحفل، ولكن بيكا ومدير أعماله تحديا النقابة ونشرا صورا وفيديوهات خلال إحياء الحفل، وهو الحفل الذي تسرب منه فيديوهات حول وقوع مشادة عنيفة بين بيكا ومطرب المهرجانات نور التوت، وهو الأمر الذي نفاه بيكا فيما بعد وأكد أنه لم يدخل في مشادة أو مشاجرة مع أي فنان.

حفل حمو بيكا في الساحل الشمالي

يذكر أن بيكا مقيم في الساحل، خلال الأيام الحالية، لمشاركته في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» مع الفنان أشرف عبد الباقي.

كان مطرب المهرجانات حمو بيكا قد وجَّه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نصيحة لجمهوره، بشأن مساعدة للناس.

وكتب حمو عبر حسابه: «كلنا محتاجين مساعدة، محدش بيعرف يمشي بطوله، اوعى في يوم تكابر وتقول أنا مش محتاج مساعدة من حد، واوعى في يوم تفتكر إن اللي بيساعدك مش بيحتاج حد يساعده، بس هي دايرة وربنا بيسخر الناس لبعضها».

واختتم مطرب المهرجانات: «ربنا يسخرنا لعباده ويسخر عباده لينا، ولا يحرمنا رحمته المتجسدة في الناس الطيبين اللي بيساعدونا».