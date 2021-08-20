عزيز الشافعي تريند يوتيوب بـ4 أغنيات.. وتعاون جديد مع بلقيس ورامي صبري

تصدرت أغنيات الفنان عزيز الشافعي التي كتبها ولحنها خلال الأيام الماضية، تريند يوتيوب مصر والوطن العربي، وهي أغنيات «زيها مين» للنجم محمد حماقي، و«صعبة» للنجم تامر حسني، و«نفضل نرقص» للنجمة أنغام، و«نجمة معدية» لفريق واما الغنائي المكون من أحمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي وأحمد الشامي.

عزيز الشافعي يتصدر تريند يوتيوب مع أنغام وحماقي وحسني

كما ينتظر الشافعي طرح، اليوم، أغنية الفنانة الإماراتية بلقيس أول أغنية مصرية لها بعنوان «دبلوماسي» وهي من توزيع ومكساج وماسترينج جلال حمداوي.

«بيحرك في المشاعر».. جديد عزيز الشافعي مع رامي صبري

كما كشف الشافعي، لـ«الوطن»، أنه ينتظر غدا طرح أغنية الفنان رامي صبري الجديدة «بيحرك في المشاعر» التي كتبها تامر حسين، ووزعها وسام عبد المنعم، وهي من مكساج وماستر هاني محروس وهي أول تعاون بينه وبين رامي صبري بعد فترة انقطاع بسيطة انتهت بعد تصفية الأجواء بصورة ودية وتبادل الزيارات.

عزيز الشافعي كان قد قدم من قبل 3 أغنيات مع رامي صبري وهي «أهد الدنيا» و«حياتي مش تمام» من كلماته وألحانه، في حين كانت أغنية «أنا بابا» من ألحان عزيز الشافعي وكلمات الشاعرة هالة علي.

كانت آخر أغنيات عزيز الشافعي التي قدمها هي أغنية الفنانة أنغام الجديدة «ونفضل نرقص» والتي كانت تقول كلماتها.

بتمنى مايتغيرش وفي غيري أنا مابفكرش

يبعد لا مايهزرش أنا على بعده أبدا مقدرش

بتمنى في حضنه أبات أيام وشهور سنوات

وأعيش له تلات مرات الناس تكبر وإحنا مانكبرش

بتمنى مايتغيرش وفي غيري أنا مايفكرش

يبعد لا مايهزرش أنا على بعده أصلا ما أقدرش

بتمنى في حضنه أبات أيام وشهور سنوات

وأعيشله تلات مرات الناس تكبر وإحنا مانكبرش

وأفضل في عينيه حلوة ولا تخلص لهفتنا

ولا تنطفي شمعتنا ولا تسكتلنا غنوة