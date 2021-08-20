موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى.. فتح تسجيل الرغبات

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، تنسيق المرحلة الأولى 2021، لتسجيل الرغبات 2021 تجريبيا، وذلك بعد أن أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق، على أن يبدأ موعد تنسيق المرحلة الأولى رسميا وفعليا غدا السبت الموافق 21 أغسطس الجاري، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدء تنسيق المرحلة الأولى بفتح الموقع تجريبيا

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2021، من حيث التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، خاصة الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الموظفين، مؤكدا أنه جرى التشديد على ضرورة إجراء عمليات التعقيم و التطهير الدوري للمنشآت الجامعية قبل وبعد عمليات التنسيق مع تطبيق التباعد الاجتماعي.

تنسيق المرحلة الأولى

وعن موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى وموعد نهايته، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سينطلق فعليا بدءا من غد السبت وحتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتواصل الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لتنسيق الجامعات 2021 وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأنهت الجامعات الحكومية استعدادها من خلال تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني أمام طلاب المراحل المختلفة مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية وتحديث سيرفرات الإنترنت وكذلك التأكيد على تواجد المختصين للتعامل الجيد مع الطلاب أثناء تسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني، ويواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات لأداء اختبارات القدرات 2021 والمقرر الانتهاء منه الاثنين المقبل.