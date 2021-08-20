تعرف على موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني

كشف محمد الرشيدي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

«تعليم المنيا»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني أول سبتمبر

وأضاف «الرشيدي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، تعلن بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب أثناء فترة الامتحانات، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وتابع مدير المديرية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثاني، عقدت بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مؤكداً أنه يتم تصحيح الامتحان بشكل يومي، تمهيداً لإعلان النتيجة، لافتاً إلى أن المديرية كثفت من استعداداتها لتطعيم المعلمين بلقاح فيروس كورونا المستجد.

«تعليم الجيزة»: يجرى حالياً تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني، في الأسبوع الأول من سبتمبر، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة جيداً، مؤكداً أنه يجرى حالياً تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وأضاف المصدر، أن الامتحانات عقدت بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مؤكداً أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولم يتم رصد أي شكوى بخصوص الامتحانات، أو نوعية الأسئلة، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إشتباه إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب على مدار أيام عقد الامتحانات.

وفي محافظة القاهرة، أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى حالياً تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة جيداً، على مستوى المدارس.