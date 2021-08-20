حظك اليوم برج القوس السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من السمات التي يمتلكها ويتميز بها الأشخاص مواليد برج القوس الكرم والانطلاق والحماس، والحيوية، بالإضافة إلى أنهم يعشقون الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، كما أنه ودود واجتماعي وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس 21-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يعدك اليوم بأن تعيش أوقاتا موفقة مليئة بالأحداث الجميلة والدعم.

حظك اليوم برج القوس 21-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس تمنحك سحرا وجاذبية، وتنجح في أن تكسب فينوس في منزل الأصدقاء تمدك بمشاعر حب، وإذا كنت خاليا قد ترغب في دخول مغامرة أو قصة حب جديدة.

،

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية نيكي ميناج ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.