نجاة أسرة من الموت بأعجوبة تحت أنقاض عقار دمنهور.. خرجوا صدفة

ساعات من الخوف والفزع عاشها سكان شارع «عثمان بن عفان»، في حي «الهداية»، وسط مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، عقب انهيار منزل قديم مكون من 5 طوابق، خاصة بعد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بإخلاء 5 عقارات مجاورة للعقار المنهار، وذلك تحسباَ لتأثر تلك المباني جراء سقوط «منزل زغلولة»، وحفاظاً على الأرواح الموجودة داخل الوحدات السكنية، وفي الوقت الذي لقي فيه 5 أشخاص مصرعهم تحت الأنقاض، نجت أسرة مكونة من 3 أشخاص، وأنقذتهم العناية الإلهية من الموت المحقق بأعجوبة.

نجاة أسرة من عقار الموت بدمنهور

قادت العناية الإلهية الصدفة لإنقاذ أسرة مكونة من 3 أفراد، من الموت المحقق، حيث خرج «أبو محمد»، أحد الناجين من عمارة الموت، لأداء صلاة العشاء بمسجد «الطودي» الموجود بالمنطقة، وأثناء ذلك انهار العقار عن آخره، على رؤوس ساكنيه، وقبل انهيار العقار، ذهبت زوجة «أبو محمد» لأخذ حقنة لدى ابنتها، في الوقت الذي تأخر ابنهم في عمله بمحافظة الإسكندرية، لينجوا الجميع في صدفة لا نشاهدها سوى في الأفلام والمسلسلات.

القدر يقود الصدفة لإنقاذهم

وقال إبراهيم عبد الحكيم، أحد جيران العقار المنهار، على غير العادة تركت أسرة «أبو محمد»، شقتهم في وقت واحد، فكان خروج الزوجة لأخذ حقنة، وخروج الزوج لصلاة العشاء، وتأخر الابن في العمل، سبباً في نجاتهم من الموت، وعاد الأب ليتأمل العقار المنهار، ولم ينطق بكملة يعقب بها على ما حدث، سوى جملة: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

تحركات المسؤولين تجاه العقار المنهار

وفور وقوع الحادث، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بسرعة رفع أنقاض «منزل زغلولة» المنهار بوسط مدينة دمنهور، فيما يُكثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن ضحايا أو مصابين آخرين، بعدما تم انتشال جثث 5 ضحايا وإنقاذ مصابين آخرين، كما دفعت الوحدة المحلية بدمنهور بعدد 6 لودرات و10 سيارات نقل، للمشاركة في رفع الأنقاض وإزالة آثار الحادث.