العثور على جثة متعفنة لأربعيني داخل شقته بالنزهة في ظروف غامضة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لرجل، في العقد الخامس من عمره، داخل شقته بدائرة قسم شرطة النزهة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها لبيان هل توجد شبهه جنائية في الوفاة.

جثة متعفنة داخل شقة بالنزهة

تعود البداية، إلى تلقي مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وكسر باب الشقة عقب استئذان النيابة العامة، تبين العثور على جثة متعفنة لرجل، يدعى وائل أنطون ميلاد، في العقد الخامس من العمر داخل غرفة نومه، وبالفحص تبين أنها في حالة «تعفن رمي كامل»، وبفحص منافذ الشقة تبين سلامتها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة متعفنة لفتاة أفريقية في شقة بمدينة نصر

يذكر أن مامور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، تلقى صباح اليوم بلاغا من سكان أحد العقارات بالدائرة بانبعاث رائة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالعقار، وبالانتقال وكسر باب الشقة، تبين العثور على جثة فتاة تحمل جنسية دولة غينيا، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي كامل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحي، وبمعاينة النيابة العامة، قررت نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وطلبت من المباحث إخطار سفارة الفتاة المتوفية لإنهاء إجراءات سفر الجثمان تمهيدا لدفنها.