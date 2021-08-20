العثور على جثة متعفنة لشاب داخل شقته بشبرا في ظروف غامضة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة، لشاب داخل شقته في شبرا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعت النيابة العامة أسرة الشاب لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

كان مأمور قسم شرطة شبرا، تلقى بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تم تحديد الشقة التي تنبعث منها الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وعثر داخلها على جثة صاحب الشقة ويدعى محمد زغلول محمد عز الدين، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حاله «تعفن رمي كامل» ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة متعفنة لعجوز على سرير غرفة نومه بالخليفة

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبالانتقال والفحص تبين أن الرائحة الكريهة تنبعث من شقة مسن، وعقب كسر باب الشقة، تبين العثور على جثة المسن أعلى سرير غرفة نومه، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة «تعفن رمي كامل»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المسن لسماع أقوالهم حول الواقعة، لبيان هل توجد شبهه جنائية من عدمها في الوفاة.